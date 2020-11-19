«Он потрясающе подает»: Медведев разбил Джоковича

Россиянин Даниил Медведев во втором туре Итогового турнира АТР в двух партиях по всем статьям переиграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича и досрочно оформил выход в полуфинал. "Газета.Ru" рассказывает о победе, которая могла остаться в тени провала футбольной сборной в матче с теми же сербами.

Даниил Медведев (Россия) — Новак Джокович (Сербия) — 6:3, 6:3

Пока футбольная сборная мучилась в Лиге наций в Белграде, теряя в матче с Сербией не только путевку в элитный дивизион турнира, но и место во второй корзине при посеве в отборочном турнире к чемпионату мира-2022, в Лондоне также шло топовое российско-сербское противостояние.

Во втором туре Итогового турнира АТР в подгруппе «Токио-1970» сошлись четвертая ракетка мира Даниил