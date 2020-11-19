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«Он потрясающе подает и двигается»: как Медведев разбил Джоковича 

Газета.Ru и ещё 4 2 часа назад
«Он потрясающе подает»: Медведев разбил Джоковича
Фото: Газета.Ru
Россиянин Даниил Медведев во втором туре Итогового турнира АТР в двух партиях по всем статьям переиграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича и досрочно оформил выход в полуфинал. "Газета.Ru" рассказывает о победе, которая могла остаться в тени провала футбольной сборной в матче с теми же сербами.

Даниил Медведев (Россия) — Новак Джокович (Сербия) — 6:3, 6:3

Пока футбольная сборная мучилась в Лиге наций в Белграде, теряя в матче с Сербией не только путевку в элитный дивизион турнира, но и место во второй корзине при посеве в отборочном турнире к чемпионату мира-2022, в Лондоне также шло топовое российско-сербское противостояние.
Во втором туре Итогового турнира АТР в подгруппе «Токио-1970» сошлись четвертая ракетка мира Даниил