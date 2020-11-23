Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP. В финале соревнований Даниил обыграл австрийца Доминика Тима, став вторым россиянином в истории, которому покорилась победа в Финале мирового тура ATP.
«Поздравляю Медведева! Это возвращение российских теннисистов в первую когорту мирового тенниса, что Даниил уже и сделал, будучи в этом рейтинге. Но в данном случае он доказал это победой, здорово! Можно только порадоваться за него.
Такие истории побуждают детей с особенным вниманием отнестись к определенному виду спорта. В данном случае — это теннис. Да и думаю, что в российском теннисе сейчас царит такое хорошее возбуждение, мы все очень рады!» — сказал Валуев в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.