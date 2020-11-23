Такие истории побуждают детей с особенным вниманием отнестись к определенному виду спорта. В данном случае — это теннис. Да и думаю, что в российском теннисе сейчас царит такое хорошее возбуждение, мы все очень рады!» — сказал Валуев в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.