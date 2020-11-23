Кафельников прокомментировал победу Медведева

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал победу Даниила Медведева на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне, передает Sport24.
Напомним, что Медведев в финале турнира обыграл австрийского теннисиста Доминика Тима (4:6, 7:6, 6:4).
По словам Кафельникова, он не ожидал, что российский теннисист сможет выиграть турнир. Бывший теннисист отмечает, что победа Медведева означает, что российские теннисисты делают погоду в плане мировых новостей.
"Результаты наших теннисистов впечатляют", — добавил он.
Отметим, что Медведев стал вторым российским теннисистом в истории, которому удалось выиграть Итоговый турнир ATP. В 2009-м году это сделал Николай Давыденко. Ранее Медведев рассказал о своем отношении к критике.