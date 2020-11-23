Кафельников прокомментировал победу Медведева

Напомним, что Медведев в финале турнира обыграл австрийского теннисиста Доминика Тима (4:6, 7:6, 6:4).

По словам Кафельникова, он не ожидал, что российский теннисист сможет выиграть турнир. Бывший теннисист отмечает, что победа Медведева означает, что российские теннисисты делают погоду в плане мировых новостей.

"Результаты наших теннисистов впечатляют", — добавил он.