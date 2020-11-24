Даниил Медведев — чемпион Итогового турнира ATP. Россиянин не отдал ни одного матча, обыграл 1-ю, 2-ю и 3-ю ракетки мира и стал обладателем пока что самого значимого титула в карьере. Следующая цель — «Большой шлем».

Для Даниила эта победа была особенно важной, ведь после прошлогодней американской серии Медведева тут же назвали спасителем русского тенниса. Однако большую часть сезона-2020 Даня разочаровывал: вылеты с ранних стадий, неуверенная игра и, как считают многие, уже примитивный и вдоль и поперек изученный теннис. Но концовку сезона Медведев провел на шикарном уровне — два титула подряд и твердое 4-е место в топе мирового рейтинга.

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