«Прилетел в Дубай несколько дней назад и начал предсезонную подготовку, но, к сожалению, я, моя жена и наш сын получили положительный результат теста на COVID-19. Мы уже находимся на самоизоляции, надеюсь, что поправимся в ближайшее время», — написал Хачанов в своем Instagram.