Тренер Рублёва: Андрей провёл потрясающий сезон 

Фернандо Висенте, тренер российского теннисиста Андрея Рублёва, прокомментировал выступление своего подопечного в сезоне-2020.
«Очень рад за Андрея. Как по мне, то он провёл потрясающий сезон, особенно если учесть проблемы, с которыми мы столкнулись во время пандемии. Трофеи — это результат долгих лет труда и большого количества времени, посвящённого спорту, который дарит нам так много эмоций. Он очень старается. Я сопровождаю его, чтобы его мечты сбылись», — цитирует Висенте Marca.
В сезоне-2020 Рублёв выиграл пять титулов в мужском туре: в Вене (Австрия), Санкт-Петербурге, Гамбурге (Германия), Аделаиде (Австралия) и Дохе (Катар), впервые в карьере попав на Итогового чемпионат ATP.
Ранее сообщалось, что Рублёв претендует на одну из наград ATP по итогам года.