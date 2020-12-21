Тренер Рублёва: Андрей провёл потрясающий сезон 

«Очень рад за Андрея. Как по мне, то он провёл потрясающий сезон, особенно если учесть проблемы, с которыми мы столкнулись во время пандемии. Трофеи — это результат долгих лет труда и большого количества времени, посвящённого спорту, который дарит нам так много эмоций. Он очень старается. Я сопровождаю его, чтобы его мечты сбылись», — цитирует Висенте Marca.