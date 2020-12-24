Двенадцать россиян вошли в число участников Australian Open 

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Двенадцать россиян включены в списки участников Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде.

Australian Open состоится в Мельбурне 8-21 февраля. Квалификация мужского турнира пройдет в Дохе 10-13 января, женского — в Дубае в эти же даты. Игроки, желающие выступить на турнире, должны пройти 14-дневный карантин по прибытии в Австралию.