Теннисистка решила продать свои интимные фото ради карьеры

Австралийская теннисистка Анжелина Граовац продаст свои откровенные фото ради денег на карьеру. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, 19-летняя спортсменка завела аккаунт на платном сервисе OnlyFans, который специализируется на эротическом и порнографическом контенте. Таким образом австралийка хочет заработать денег для участия в теннисных турнирах.

Граовац выступает на турнирах Международной федерации тенниса, одержав девять побед в 37 матчах. Она начала профессиональную карьеру в 2018 году, но пока не участвовала в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). За свою карьеру спортсменка заработала 3,5 тысячи долларов.