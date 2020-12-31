Веснина объявила о возвращении в теннис после декрета

"Я возвращаюсь в тур. Как многие, наверное, догадывались, но теперь хочу с вами официально поделиться этой новостью. Чуть позже смогу сообщить, на каком турнире это произойдет, так как календарь WTA до сих пор утверждается, но это будет точно в 2021 году", — написала 34-летняя спортсменка.