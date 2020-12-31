Веснина объявила о возвращении в теннис после декрета

Россиянка Елена Веснина возобновит выступления в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом она сообщила в своем Instagram.
"Я возвращаюсь в тур. Как многие, наверное, догадывались, но теперь хочу с вами официально поделиться этой новостью. Чуть позже смогу сообщить, на каком турнире это произойдет, так как календарь WTA до сих пор утверждается, но это будет точно в 2021 году", — написала 34-летняя спортсменка.
Последний официальный матч Веснина провела на Открытом чемпионате Франции в мае 2018 года. Затем она взяла паузу в карьере в связи с беременностью и рождением ребенка.
Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трех турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2013, Открытый чемпионат США — 2014, Уимблдонский турнир — 2017) и одного турнира в миксте (Открытый чемпионат Австралии — 2016), десятикратной финалисткой турниров Большого шлема (семь раз — в женском парном разряде и трижды — миксте), победительницей Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде; победительницей 22 турниров WTA (из них три в одиночном разряде), бывшей первой ракеткой мира в парном разряде и двукратной обладательницей Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной России.