Рублев назвал Тима лучшим спарринг-партнером

Российский теннисист Андрей Рублев считает австрийца Доминика Тима одним из лучших спарринг-партнеров, они будут вместе тренироваться в рамках подготовки к Открытому чемпионату Австралии (Australian Open). Об этом ТАСС рассказал сам Рублев.

Проведение Australian Open 2021 года запланировано на период с 8 по 21 февраля. Ранее Рублев рассказал ТАСС, что уже начал подготовку к турниру.

"Доминик Тим — один из тех игроков, с кем мне больше всего нравится тренироваться. Наши тренировки проходят на невероятно высоком уровне, с высокой интенсивностью, — сказал Рублев. — Если бы зрителям, как раньше, можно было наблюдать за тренировками, то наши бы им очень нравились. У нас высокая скорость, долго мяч держится в игре, и мы сами кайфуем от того, как все получается, я уверен, что смотреть такую тренировку было бы здорово".

"И как человек он очень хороший парень, дружелюбный, добрый", — добавил Рублев.

Рублев располагается на восьмой строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, Тим — на третьей.