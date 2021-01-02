Модель Алеся Кафельникова, которая является дочкой самого титулованного теннисиста в истории России Евгения Кафельникова, показала своим подписчикам в инстаграме, как она встречала Новый год на Бали. 22-летняя девушка выложила фото, на котором она запечатлена в откровенном платье за праздничным столом. На фоне — большой экран, на котором транслируют «Иронию судьбы».
Подписчики Алеси остались под впечатлением от ее фотографий и оставили к ее посту большое количество восторженных комментариев.
muzika_tamara: 🔥🔥🔥🔥🔥🔥бомбааааааа
fomin.aa: прекраснаааяя! 💔💔
arishareeze: Красавица😍🙈❤️❤️❤️
kafelnikova_anna: Моя красотка ❤️
darkequanimity: Великолепна 😍😍😍😍🤤🤤🤤🤤🤤
aalla.godunovaa: Такая ты милая 😍🤤❤️😘
daniella_smit: Куколка! Очаровательная девушка🌹🌹🌹
dmitriy_varlamovs93: Ого! Соблазнительная красавица♥️😊
uuurgay: Богиня
defect_dreamer: Какая же красотка 😍
katrinfreidlina: Красавица и грудь красивая!)
white_tiger_2022: Огненный огонь
dmitriy_kopsov: Это незаконно так выглядеть. Шикарна. С Новым годом)
mariakaf_official: Волшебная 🤗
nurzhan_smith: Шикарная 🔥🔥🔥
vadim_grek_: Наряд, конечно, вау!