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«Какой огромный камень!» Мария Шарапова показала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце 

Чемпионат.com 4 часа назад
«Какой огромный камень!»: Шарапова показала кольцо за 18 млн рублей
Фото: Чемпионат.com
Поклонники теннисистки уже обсуждают цену кольца. Есть предположение, что его стоимость не менее 18 млн рублей.
В декабре 2020 года россиянка Мария Шарапова объявила, что приняла предложение британского миллионера Александра Гилкса и собирается выйти за него замуж. И вот уже пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в своём «инстаграме» продемонстрировала на безымянном пальце кольцо с массивным бриллиантом. Поклонники в комментариях тут же стали делать предположения о том, сколько кольцо может стоить.
17 декабря Мария Шарапова в своём «инстаграме» рассказала о помолвке: «Я сказала „да“ с первого дня нашей встречи… Это был наш маленький секрет, не так ли?» Здесь же теннисистка разместила и эмодзи в виде кольца. Однако главный символ будущего бракосочетания она так и не показала.
Через несколько дней после объявления о помолвке Шарапова и Гилкс отдыхали с друзьями в Малибу на веранде одного из пляжных домиков. Папарацци пытались их сфотографировать. Особое внимание фотографов привлекло кольцо на безымянном пальце Марии. По всей видимости, это и есть помолвочное кольцо, подаренное ей женихом. Однако сделать чёткие кадры главного украшения невесты не удалось.
В первый день нового 2021 года Шарапова порадовала поклонников, разместив фото с тем самым кольцом на безымянном пальце. Кроме того, Мария написала сообщение: «2020-й. Я представляла тебя совсем другим. Как и все мы! Лично мне этот год дал смелость отказаться от той жизни и карьеры, которые я когда-либо знала. Он преподнёс мне подарок и обязательство всю жизнь просыпаться рядом с моим лучшим другом каждое утро. Невероятно вдохновляет то, что произойдёт в 2021 году. С Новым годом!»
За несколько часов этот пост собрал около 120 тысяч лайков. Следом Мария разместила скриншоты из «Инстаграма» в своём «твиттере», и тут же поклонники стали обсуждать как сообщение теннисистки, так и фото с кольцом: «Какой огромный камень!», «Красивое кольцо», «Это помолвочное кольцо? Моё меньше, но похоже», «Чудесное кольцо. Молодец, Гилкс!» Один из подписчиков предположил, что цена кольца может составлять около 180 тысяч фунтов стерлингов. Это $ 246 тыс. или 18 млн рублей.
Сколько на самом деле стоит кольцо, пока неизвестно. Но вряд ли оно может быть дешевле того, что получила Шарапова во время своей первой помолвки. Напомним, что в 2010 году Мария дала согласие выйти замуж за словенского баскетболиста Сашу Вуячича. Он тогда тоже преподнёс ей помолвочное кольцо с огромным бриллиантом. По некоторым данным, оно могло стоить около $ 250 тыс. При этом многие критиковали Вуячича, что он сэкономил на этой покупке. В Америке существует неписаное правило, что кольцо для невесты должно стоить не меньше, чем две месячные зарплаты будущего супруга. Вуячич, выступавший тогда за «Лос-Анджелес Лейкерс», в год зарабатывал $ 5,5 млн Получается, что баскетболист должен был преподнести Шараповой кольцо почти за $ 1 млн В 2012 году Шарапова и Вуячич расстались.
При этом сама Мария долгие годы считалась одной из самых завидных невест мира. По данным издания «Форбс», за карьеру Шарапова заработала $ 325 млн, учитывая призовые, рекламные и профессиональные контракты. Причём доход Марии только за последнее десятилетие оценивается в $ 197,8 млн Шарапова даже возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов минувшего десятилетия.
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Комментарии 2
Теннис , Видео , Александр Гилкс , Саша Вуячич , Мария Шарапова
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