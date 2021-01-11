Кудерметова вышла в финал турнира WTA в Абу-Даби 

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла украинку Марту Костюк в полуфинальном матче турнира в Абу-Даби. Соревнования являются первыми в сезоне Женской теннисной ассоциации (WTA).

Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 6:4 в пользу 23-летней россиянки. В финальном матче ей будет противостоять Арина Соболенко (4-й номер посева) из Белоруссии. В четвертьфинале Кудерметова выбила из сетки турнира другую украинку Элину Свитолину (2).

Кудерметова занимает 46-е место в рейтинге WTA, в 2019 году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, что является ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Россиянка впервые в карьере вышла в финал турнира WTA.

Костюк 18 лет, она является 99-й ракеткой мира. Украинка дважды доходила до третьего круга турниров серии Большого шлема — Открытых чемпионатов Австралии (2018) и США (2020).

Финал турнира в Абу-Даби пройдет 13 января, призовой фонд составляет $565,53 тыс.