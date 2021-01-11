Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Матч-центр
4 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Валенсия
Валенсия
1 1
Кадис Кадис
4 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
1 0
Ливерпуль Ливерпуль
6 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
2 3
Барселона Барселона
8 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
0 4
Вильярреал Вильярреал
8 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 2
Бавария Бавария
9 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
3 2
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетико М
×
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
0 4
Барселона Барселона
9 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
2 2
Вольфсбург Вольфсбург
Фрайбург
Фрайбург
5 0
Кёльн Кёльн
Шальке-04
Шальке-04
4 0
Хоффенхайм Хоффенхайм
10 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Леванте
Леванте
2 1
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
3 1
Алавес Алавес
Вальядолид
Вальядолид
0 1
Валенсия Валенсия
10 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
1 4
Штутгарт Штутгарт
Арминия
Арминия
1 0
Герта Герта
11 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Эльче
Эльче
1 2
Хетафе Хетафе
Уэска
Уэска
23:00
Бетис Бетис
12 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Гранада
Гранада
21:00
Осасуна Осасуна
Атлетико М
Атлетико М
23:30
Севилья Севилья
12 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
21:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:15
Эвертон Эвертон
13 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
21:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
23:15
Фулхэм Фулхэм
14 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
15 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
22:30
Байер Байер
16 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Кёльн
Кёльн
17:30
Герта Герта
Вердер
Вердер
17:30
Аугсбург Аугсбург
16 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
15:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Бёрнли Бёрнли
17 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Бавария
Бавария
17:30
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
20:00
Шальке-04 Шальке-04
17 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
15:00
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
17:05
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед

«Это двойной удар!» Марокканский теннисист проиграл американцу, заражённому коронавирусом 

Чемпионат.com и ещё 4 1 час назад
Эллиот Беншетри не прошёл во второй круг квалификации Australian Open и теперь ещё может сесть на карантин из-за контакта с соперником.
Только началась квалификация перед Australian Open, а уже разворачивается скандал, связанный с тестированием на коронавирус. Марокканский теннисист Эллиот Беншетри уступил в первом раунде американцу Денису Кудле, который прямо в ходе матча получил положительный результат теста на коронавирус. Теперь проигравшему грозит карантин за контакт с заражённым соперником.
Как известно, квалификация Australian Open — 2021 проходит за пределами Зелёного континента. Девушки соревнуются за путёвки в основную сетку первого в сезоне турнира «Большого шлема» в Дубае, а мужчины — в Дохе. Как оказалось, протоколы ковид-безопасности в столице Катара предусматривают несколько тестов у игроков и членов команд. И уже есть случаи, когда теннисисты выигрывали свои матчи, после чего их дисквалифицировали из-за положительного результата теста. Американец Денис Кудла эту неприятную информацию получил прямо в ходе матча первого круга квалификации с марокканцем Эллиотом Беншетри.
Подробности этой истории раскрыл в своём «инстаграме» Эллиот Беншетри, поменявший с этого сезона французское спортивное гражданство на марокканское. Во втором сете при счёте 6:4, 5:3 в пользу Кудлы судья и игроки узнали, что у американца положительный результат на коронавирус. Останавливать игру можно было только после завершения гейма. «Мне сказали, что если бы я выиграл следующий гейм, чтобы сделать счёт 5:4, то матч бы на этом остановили, меня признали победителем и я прошёл бы в следующий круг», — сокрушался Беншетри. Но поскольку счёт стал 6:3 и матч на этом закончился, Эллиот стал проигравшим, а американец был дисквалифицирован.
Но на этом проблемы марокканца не закончились. «Теперь я жду информации о том, признают ли меня „близким контактом“ заражённого Кудлы. Тогда это двойной удар! Я проиграл матч хорошему парню, и теперь, возможно, мне ещё неделю придётся провести на карантине в своей комнате», — возмущался Беншетри. Вопросов по этому случаю возникает очень много. Главный из них — как человек, не дождавшийся результата теста, мог выйти на матч? Почему американцу сообщили результат теста во время игры? И почему именно перед последним геймом? Как заражённому игроку позволили контактировать с соперником, с судьёй на вышке и лайнсменами?
Кое-какие ответы на эти вопросы уже получены. К сожалению, организаторы квалификации в Дохе недостаточно чётко соблюдают протоколы ковид-безопасности. Немец Дастин Браун в своём «твиттере» рассказал, что теннисисты, выступающие в Дохе, прошли уже по три теста. Первый — у себя на родине перед отъездом, второй — по прибытии в Катар, а третий — утром в воскресенье перед стартом квалификации: «Я сделал свой второй тест в Катаре в воскресенье около 9 утра. При этом мой матч был назначен на 16 часов этого же дня. А электронное письмо с результатом теста я получил в понедельник в 11 утра. Это не те 8-14 часов, которые нам обещали организаторы на ожидание».
Кстати, Кудла не единственный игрок, прошедший во второй круг квалификации, но дисквалифицированный после положительного результата теста на коронавирус. Примерно то же самое произошло с аргентинцем Франсиско Серундоло. Он победил в воскресенье, а в понедельник узнал, что дисквалифицирован. И теперь в третий круг без игры прошёл испанец Марио Вилелья-Мартинес. Марокканец Беншетри рассказал в интервью изданию Tennis Majors, что игроки могли заразиться уже в Дохе: «Мы пользуемся служебными лифтами для персонала, чтобы не пересекаться с другими постояльцами отеля. Но, в отличие от нас, работники гостиницы не проходят такое тщательное тестирование. Поэтому я думаю, что Денис Кудла был заражён уже здесь».
Похоже, «пузырь» в Дохе оказался не таким герметичным, каким должен был быть. Ведь весь смысл тестирования в том, чтобы иметь чёткую информацию о заражённых и не подвергать опасности других людей. Так что не исключено, что в Катаре дисквалификации из-за положительных тестов на коронавирус на этом не закончатся.
Чемпионат.com: последние новости
18-летняя украинка Марта Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA 18-летняя украинка Марта Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби, обыграв Свитолину Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби, обыграв Свитолину Чемпионки парного US Open Звонарёва и Зигемунд вышли в полуфинал турнира в Абу-Даби Чемпионки парного US Open Звонарёва и Зигемунд вышли в полуфинал турнира в Абу-Даби
Комментарии
Теннис , Видео , Марио Вилелья-мартинес , Дастин Браун , Денис Кудла
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение