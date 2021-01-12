Соболенко вышла в финал турнира WTA в Абу-Даби 

Представительница Белоруссии Арина Соболенко обыграла Марию Саккари из Греции в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби.
Встреча продолжалась 1 час 2 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:3.
Таким образом, белорусская теннисистка вышла в финале первого турнира сезона. В решающем матче она встретится либо с россиянкой Вероникой Кудерметовой, либо с украинкой Мартой Костюк.
Ранее сообщалось, что в квалификации Australian Open победил теннисист с положительным тестом на коронавирус.