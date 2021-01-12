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Серена Уильямс опять в центре скандала: подробности 

Sport24 1 час назад
До середины декабря теннисисты практически ничего не знали о новом сезоне. Количество зараженных в мире вновь начало расти, из-за чего правительство Австралии решило закрыть границы абсолютно для всех иностранцев: въезд в страну был возможен только на особых условиях и с обязательным двухнедельным карантином. Для теннисного календаря, который традиционно начинается в Австралии, это стало большой проблемой.
В течение нескольких недель организаторы турниров, местные власти и органы здравоохранения вели долгие и тяжелые переговоры. Среди возможных вариантов называли как проведение только Australian Open, так и создание огромного «пузыря», в котором бы сыграли сразу несколько турниров, включая мэйджор. Итоговое решение: обязательный и жесткий карантин, но зато после него теннисисты смогут свободно перемещаться по Мельбурну и принять участие в нескольких подготовительных турнирах. Разумеется, при условии, что все тесты на коронавирус будут отрицательными.
Как именно теннисисты будут проходить карантин:
двухнедельная изоляция в Мельбурне;можно тренироваться, но только 5 часов в день, с одним членом команды и с заранее выбранными напарниками (на первой неделе — с одним, на второй к ним присоединяются еще два);за время изоляции участники сдадут 6 тестов на коронавирус;если хотя бы у кого-то из группы тренирующихся тест окажется положительным, вся группы отстраняется от соревнований.
Конечно, не все игроки были довольными такими медицинскими протоколами, но главным здесь было другое: старту теннисного сезона — быть.
Чуть позже стало известно, что организаторы Australian Open для некоторых топ-игроков сделают исключения и предложат им «облегченный» карантин — в Аделаиде. Изначально предполагалось, что в число избранных войдут топ-3 мужского и женского рейтингов (Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Эшли Барти, Симона Халеп, Наоми Осака), но Барти, как жительница Австралии, от карантина освобождена. Однако вместо нее путевку в Аделаиду получила не 4-я ракетка мира Софья Кенин, а 23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс.
Карантин в Аделаиде:
более защищенный «пузырь»;на тренировки можно брать всех членов команды и заранее выбранных спарринг-партнеров;занятия в тренажерном зале не учитываются в пятичасовой квоте;сразу после карантина в Аделаиде пройдет выставочный турнир — 6 топов и, скорее всего, австралийцы Эшли Барти и Ник Кирьос.
О том, насколько идея с разными карантинами «справедлива», говорят не с особым энтузиазмом, но говорят. Например, француз Жереми Шарди считает, что это минимум странно.

«Эта мера крайне неожиданна. Я бы назвал ее странной, если не сказать больше. Они даже смогут ходить в тренажерный зал в отеле и выполнять различные упражнения. И все это не будет учитываться в пятичасовой квоте. Каждый из них сможет выйти. В общем-то они смогут нормально жить. У них уже очень много привилегий.

Факт того, что эти теннисисты смогут делать больше, ставит их в особые условия. Подготовка будет уже не та. Это странно, ведь это спорт, в котором все мы должны быть в равных условиях. Если бы я был четвертой ракеткой, я бы проиграл!», — сказал Шарди.

Недоволен «особым» карантином и Новак Джокович, уже получивший путевку в Аделаиду. Открыто о своих недовольствах серб пока не говорит, но испанская газета Marca сообщает, что Новак может отказаться от предоставленных привилегий и поедет с остальными участниками тура в Мельбурн.
Справедливо ли включение в избранную шестерку 11-й ракетки мира Серены Уильямс? Вообще, само понятие справедливости можно было бы забыть уже после объявления «особого» карантина — неважно, для топ-3 мирового рейтинга или нет, это автоматически говорит о разном отношении федераций к отдельно взятым участникам тура. А то, что в Аделаиду поедет именно Серена…
Видимо, в WTA настолько боятся ухода Уильямс из спорта (не секрет, что матчи Серены традиционно приносят организаторам хорошую прибыль), что готовы пойти на все, только бы ее удержать. Даже на то, чтобы вызывать недоумение у всего теннисного мира.
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Теннис , Видео , Новак Джокович , Серена Уильямс , Эшли Барти , Рафаэль Надаль , Доминик Тим
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