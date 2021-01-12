Карацев пробился в финал квалификации Australian Open 

Российский теннисист Аслан Карацев (3) вышел в финал квалификации Australian Open, победив в полуфинале австралийца Макса Перселла.
Встреча продолжалась 1 час 3 минуты и завершилась победой россиянина в двух сетах со счетом 6:1, 6:2.
Карацев является 112-й ракеткой мира. Австралийский теннисист занимает 238-ю строчку мирового рейтинга ATP.
В финале квалификации россиянин сыграет с французом Александром Мюллером (208-я ракетка мира), который в полуфинале квалификации обыграл канадского теннисиста Питера Полански (217) со счетом 6:0, 6:1.
ATP. Открытый чемпионат Австралии. Квалификация. Полуфинал
Аслан Карацев (Россия, 3) — Макс Перселл (Австралия) — 6:1, 6:2.