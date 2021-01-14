Суд присяжных департамента Ивелин (Франция) вынес приговор по делу бывшего тренера по теннису Эндрю Геддеса. Специалист обвинялся в многочисленных изнасилованиях своих несовершеннолетних подопечных в период с 2000 по 2014 год. В то время он работал в клубе «Сарсель».

53-летний Геддес был признан виновным по каждому из эпизодов сексуального насилия — в частности, его жертвами стали девушки в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщает L'Equipe. Ближайшие 18 лет от проведёт за решёткой.

Одна из жертв сообщила, что Геддес насиловал её на протяжении двух лет — в то время ей было 12-14 лет. Девушка сообщила, что общее количество таких случаев превысило 400.