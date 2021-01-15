Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Матч-центр
8 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
0 4
Вильярреал Вильярреал
8 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 2
Бавария Бавария
9 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
3 2
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетико М
×
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
0 4
Барселона Барселона
9 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
2 2
Вольфсбург Вольфсбург
Майнц
Майнц
0 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Фрайбург
Фрайбург
5 0
Кёльн Кёльн
10 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Леванте
Леванте
2 1
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
3 1
Алавес Алавес
Вальядолид
Вальядолид
0 1
Валенсия Валенсия
10 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
1 4
Штутгарт Штутгарт
Арминия
Арминия
1 0
Герта Герта
11 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Эльче
Эльче
1 3
Хетафе Хетафе
Уэска
Уэска
0 2
Бетис Бетис
12 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Гранада
Гранада
2 0
Осасуна Осасуна
Атлетико М
Атлетико М
2 0
Севилья Севилья
12 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 2
Эвертон Эвертон
Бёрнли
Бёрнли
0 1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
13 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 0
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 1
Фулхэм Фулхэм
14 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
0 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
15 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
0 0
Байер Байер
16 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Кёльн
Кёльн
17:30
Герта Герта
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Майнц Майнц
Вердер
Вердер
17:30
Аугсбург Аугсбург
16 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
15:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Бёрнли Бёрнли
17 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Бавария
Бавария
17:30
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
20:00
Шальке-04 Шальке-04
17 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
17:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
21:00
Эльче Эльче
Кадис
Кадис
21:00
Леванте Леванте
Алавес
Алавес
23:30
Севилья Севилья
19 января

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
20:30
Вердер Вердер
Майнц
Майнц
22:30
Вольфсбург Вольфсбург
Байер
Байер
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
19 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
21:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
23:15
Челси Челси
20 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Хетафе
Хетафе
21:00
Уэска Уэска
Бетис
Бетис
23:00
Сельта Сельта
Вильярреал
Вильярреал
23:30
Гранада Гранада
20 января

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
20:30
Кёльн Кёльн
Фрайбург
Фрайбург
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Арминия
Арминия
22:30
Штутгарт Штутгарт
20 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
×
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
21:00
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
21 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Валенсия
Валенсия
21:00
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
23:30
Атлетико М Атлетико М
21 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
23:00
Бёрнли Бёрнли
22 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Вальядолид Вальядолид
22 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
23 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
16:00
Вильярреал Вильярреал
Севилья
Севилья
18:15
Кадис Кадис
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Бетис Бетис
23 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Майнц
Майнц
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Арминия
Арминия
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Унион Унион
23 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед

Горячая подружка скандального теннисиста теперь блеснёт и на Australian Open 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Звезда реалити-шоу помогла австралийцу Бернарду Томичу пробиться через квалификацию на домашний «Большой шлем».
Австралийский теннисист Бернард Томич специально летал в Катар, чтобы пройти квалификацию на домашний «Большой шлем». Рядом с ним была его горячая подружка Ванесса Сьерра. Теперь она украсит и Australian Open.
Бернард Томич когда-то был одним из самых перспективных теннисистов Австралии. Он выиграл юниорские Australian Open-2008 и US Open-2009, на него делали ставку и федерация тенниса Зелёного континента, и многочисленные спонсоры. В профессиональном теннисе австралиец завоевал 4 титула, был в топ-20 рейтинга, но скандальный характер не позволил полностью раскрыться таланту.
Бернарда много раз за карьеру критиковали и даже иногда штрафовали за безволие и откровенный «слив» своих матчей. Были скандалы с шумными вечеринками, конфликты с представителями закона и даже угрозы с его стороны в адрес именитого капитана сборной Австралии Ллейтона Хьюитта. Одним словом, Томич давным-давно, ещё раньше Ника Кирьоса, заслужил репутацию «плохого австралийского парня».
Однако Бернард, несмотря на постоянную критику и обвинения, а также потеряв поддержку спонсоров и Федерации тенниса Австралии, тем не менее продолжал попытки вернуться на прежний уровень. 2020 год Томич закончил за пределами топ-200. В основную сетку Australian Open австралийцу уайлд-кард не дали. Чтобы попасть на турнир, ему нужно было пройти квалификацию, а для этого в новых условиях пандемии коронавируса необходимо было лететь в Катар. С собой в качестве группы поддержки Бернард захватил свою горячую подружку Ванессу Сьерру.
Ванесса стала популярной в Австралии после выхода в 2019 году в эфир реалити-шоу под названием «Остров любви». Горячие фото девушки в «Инстаграме» сразу же стали пользоваться огромным успехом. Сейчас у Ванессы почти 100 тысяч подписчиков. Кроме того, она завела аккаунт на сайте для взрослых OnlyFans, куда выкладывает ещё более откровенные фото и видео.
В 2020 году стало известно, что Сьерра и Томич встречаются. Два скандальных австралийца нашли друг друга. В декабре Ванесса сделала откровенное видео с участием теннисиста, после чего разместила его на сайте для взрослых. В «Инстаграме» девушка дала ссылку на это видео и в шутку написала: «Упс, я убедила Томича сделать что-то плохое. Прости, мама!»
Как бы то ни было, но подружка Томича с её «горячими приколами», похоже, не только не отвлекает теннисиста от своей главной профессиональной деятельности, но и наоборот вдохновляет его на спортивные подвиги. Во всяком случае квалификацию в Дохе перед Australian Open Бернард прошёл весьма успешно. Все три своих матча он выиграл в трёх сетах, причём два последних — на решающих тай-брейках. Таким образом, Бернард Томич впервые с Уимблдона-2019 попал в основную сетку турнира «Большого шлема».
По словам австралийца, ему хотелось доказать всем, что он до сих пор интересуется теннисом, несмотря на сложную ситуацию в мире: «Я рисковал здоровьем и жизнью в Дохе. Тут коронавирус, все болеют, все в опасности. Я ставлю свою жизнь под угрозу ради тенниса. Конечно, спорт мне интересен, иначе я бы уже давно не играл».
Ванесса всю квалификацию была рядом с Томичем, время от времени выкладывая в «Инстаграм» горячие фото и видео из отеля и с пляжа. Теперь молодые люди возвращаются на родину, где 8 февраля стартует Australian Open. Несомненно, Ванесса Сьерра станет одной из звёзд закулисья турнира. Но пока молодым людям, как и всем остальным теннисистам и их окружению, придётся провести в Мельбурне две недели карантина.
Чемпионат.com: последние новости
«Матрёшка». В Италии придумали новое прозвище для Алексея Миранчука «Матрёшка». В Италии придумали новое прозвище для Алексея Миранчука Французский суд приговорил бывшего тренера по теннису к 18 годам тюрьмы за изнасилования Французский суд приговорил бывшего тренера по теннису к 18 годам тюрьмы за изнасилования Арина Соболенко впервые станет седьмой ракеткой мира, если выиграет турнир в Абу-Даби Арина Соболенко впервые станет седьмой ракеткой мира, если выиграет турнир в Абу-Даби
Комментарии 1
Теннис , Видео , Бернард Томич
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение