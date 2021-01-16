На двух рейсах с игроками, которые прилетели в Мельбурн для участия в Australian Open, оказались заражённые пассажиры.

Марта Костюк, Виктория Азаренко, Теннисисты массово на чартерных рейсах из разных концов мира прилетают в Мельбурн и Аделаиду для участия в Australian Open. Однако уже на двух рейсах обнаружены заражённые коронавирусом пассажиры. И теперь 47 игроков посадили на 14 суток на жёсткий карантин без права выхода из гостиничного номера и возможности тренироваться. Среди пострадавших — Светлана Кузнецова Белинда Бенчич и многие другие.

Несколько дней назад из Лос-Анжелеса, Майами, Абу-Даби, Дохи, Дубая и других городов мира начались массовые чартерные перелёты теннисистов для участия в Australian Open. Многие думали, что организаторы первого в сезоне турнира «Большого шлема» поместят в эти самолёты только игроков и членов их команд. Однако оказалось, что на этих рейсах спортсмены занимали лишь часть мест, а остальные были отданы обычным пассажирам, которые конечно же не проходят столь тщательного и многократного тестирования на коронавирус, как теннисисты. В итоге уже известно, что сразу на двух рейсах — из Лос-Анджелеса и Абу-Даби — в Мельбурн прилетели люди, тесты которых оказались позитивными.

Сначала стало известно о «заражённом рейсе» из Лос-Анджелеса. На борту было 79 человек, включая 67 пассажиров, 24 из которых — игроки. Это Виктория Азаренко, Слоан Стивенс, Кей Нисикори, Гидо Пелья, Теннис Сандгрен, Пабло Куэвас , Вашек Поспишил и другие. Сообщается, что вирус обнаружен у одного члена экипажа и одного пассажира. Но это точно не теннисист.

Через несколько часов появилась информация о втором «заражённом рейсе» — из Абу-Даби, где только что завершился новый турнир WTA 500. Один человек оказался заражённым, и снова это не спортсмен. На этом борту летели в основном девушки — Светлана Кузнецова, Бьянка Андрееску Анжелика Кербер , Белинда Бенчич, Марта Костюк, Даяна Ястремская , Паула Бадоса, Сорана Кырстя. Всего 23 игрока.

По жёстким «коронавирусным правилам» Австралии все пассажиры и члены экипажа любого рейса, где обнаружен заражённый человек, должны без исключения быть отправлены на строгий 14-дневный карантин без права выхода из номера отеля. Таким образом, уже 47 участников Australian Open не смогут воспользоваться пятичасовым окном в сутки для тренировочного процесса. Они будут вынуждены сидеть все эти 2 недели в полной изоляции и проходить постоянное тестирование.

Естественно, первая реакция игроков — это шок! Следом стали возникать вопросы: как такое могло произойти? Первое и очевидное — как так получилось, что спортсменов везли вместе с обычными пассажирами? Ещё один важный момент обозначила француженка Ализе Корне, которая, кстати, летела другим рейсом: «Нам сказали, что самолёт будет разделён на секции по 10 человек. И если у одного из этой десятки будет положительный тест, то все 10 человек будут изолированы. Но не весь самолёт!» А бельгийка Кирстен Флипкенс сравнила эту ситуацию с русской рулеткой.

Конечно, непонятно, как в такой ситуации теннисисты, оказавшиеся в строгой изоляции, успеют подготовиться к Australian Open. «Так скоро половина игроков из основной сетки придётся изолировать, — добавляет Корне. — Недели и недели тренировок и тяжёлой работы будут потрачены впустую из-за одного человека с положительным тестом на коронавирус в самолёте, заполненном на 3/4. Извините, но это безумие!» Одним словом, приключения лучших теннисистов мира в Австралии только начинаются. Напомним, что сам Australian Open должен стартовать 8 февраля.