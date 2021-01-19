ITF намерена вернуть Кубок Хопмана в 2022 году 

Международная федерация тенниса подтвердила своё намерение возобновить проведение командного турнира Кубок Хопмана, сообщается в релизе, приведённом в «твиттере» Lu_tenis. Последний розыгрыш соревнований прошёл с 29 декабря 2018 года по 5 января 2019 года. Участие в турнире приняли команды Швейцарии, Германии, Франции, США, Греции, Испании, Великобритании, Австралии. Победу одержала Швейцария.

После введения в календарь ATP Cup соглашение о проведении Кубка Хопмана с федерацией тенниса Австралии было разорвано. В 2020 году ITF объявила о поиске новых партнёров для проведения Кубка Хопмана. Федерация получила ряд предложений с трёх континентов, однако из-за пандемии коронавируса процесс подачи заявок был приостановлен.

Федерация намерена провестт новый розыгрыш Кубка Хопмана в 2022 году. При этом не исключён вариант организации турнира во второй половине 2021 года, если условия будут этому способствовать.