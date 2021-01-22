Серена Уильямс купила особняк за $ 8 млн

Знаменитая американка хочет избавиться от теннисного корта, баскетбольной площадки, бассейна и особняка с восемью спальнями.

Перед самым отъездом на Australian Open — 2021 знаменитая американка Серена Уильямс завершила крупную сделку по продаже своего дома Палм-Бич-Гарденс. Как сообщает издание Mansion Global, многократная чемпионка турниров «Большого шлема» получила за свою виллу с пятью спальнями и пятью ванными комнатами $ 2,775 млн Особняк в георгианском стиле никогда официально не выставлялся на рынок недвижимости.

Первоначально Серена хотела за свою собственность $ 2,995 млн Несмотря на то, что американка получила за дом в Палм-Бич-Гарденс чуть меньше, она всё равно не прогадала, поскольку в 2015 году приобрела виллу с участком площадью 1,25 акра (чуть больше 50 соток) за $ 2,5 млн Этот дом расположен в эксклюзивном закрытом сообществе. Площадь постройки 5600 квадратных футов (около 520 квадратных метров). Дом окружён большим двором, в котором расположен плавательный бассейн.

Серена и её сестра Винус продали в 2019 году ещё один дом в Палм-Бич-Гарденс, принадлежащий им двоим. В 1998 году они приобрели участок площадью 1 акр (чуть более 40 соток) и построили на нём дом площадью 8500 квадратных футов (около 800 квадратных метров), в котором долгое время жили вместе. В доме — 6 спален, в том числе главные люксы для каждой из теннисисток, несколько зон отдыха, домашний кинотеатр, кухня-столовая. А также на территории есть задний двор с бассейном, спа, беседкой и выходом к частному озеру. Два года назад сёстры избавились от этой собственности за $ 2,3 млн Предполагалось, что Серена Уильямс намеревалась переехать на запад США, когда в 2017 году вложила $ 6,7 млн в дом в испанском стиле в одном из самых престижных районов Лос-Анджелеса — Беверли-Хиллз. Однако недавно стало известно, что звёздная теннисистка пока не собирается окончательно покидать восточное побережье. Как сообщило издание The Real Deal, Уильямс оказалась ранее неизвестным покупателем прибрежного поместья в районе Джупитер штата Флорида, приобретённого за $ 8 млн Как оказалось, в сентябре 2020 года Серена через ООО, зарегистрированное на её имя, приобрела шикарный дом на берегу реки у бейсболиста Ядира Молины из команды «Сент-Луис Кардиналс».

Любопытно, что по данным всё того же издания, этому ООО принадлежит ещё один особняк в престижном районе Пеннок-Пойнт, в котором в настоящее время идёт активное строительство. По всей видимости, Серена предпочитает жить в новых домах. Возможно поэтому уже через месяц после покупки у Молины поместья в Джупитере фирма, принадлежащая Серене, подала уведомление о планах снести все постройки. Сам особняк занимает площадь 10 433 квадратных фута (около 970 квадратных метра), в нём 8 спален и 7 ванных комнат. На территории поместья также расположены гостевой дом, бассейн, теннисный корт, баскетбольная и бейсбольные площадки. И от всего этого Серена теперь хочет избавиться.

Остаётся добавить, что за свою карьеру только на одних призовых Серена Уильямс заработала $ 93 634 967. А по данным «Форбс», за прошлый год американка получила $ 36 млн (призовые — $ 4 млн, рекламные и другие контракты — $ 32 млн).