Серена Уильямс уверенно обыграла Гаврилову в Мельбурне

Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. 11-я ракетка мира Уильямс выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Её соперница, в настоящий момент занимающая лишь 451-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге турнира Уильямс встретится с Цветаной Пиронковой из Болгарии.

Призовой фонд соревнований превышает $ 440 тыс.