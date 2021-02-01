Путинцева замкнула топ-10 чемпионской гонки WTA

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Грачёва за 51 минуту проиграла Вондроушовой в матче второго круга турнира в Мельбурне

Скандал с договорными матчами в теннисе: пожизненная дисквалификация россиянок Дмитриевой, Мердеевой

Звонарёва в трёх сетах обыграла Кр. Плишкову и вышла во второй круг турнира в Мельбурне