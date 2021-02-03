Кузнецова проиграла на старте турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться во второй круг турнира в Мельбурне (Австралия). На старте соревнований она разгромно проиграла представительнице США Дженнифер Брэйди , посеянной под седьмым номером, со счётом 3:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.

Кузнецова трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Брэйди поспорит с украинкой Мартой Костюк