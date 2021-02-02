Рублёв обыграл Пелью в первом матче на ATP Сup 

Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над аргентинцем Гвидо Пельей в матча первого тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Встреча продолжалась 1 час и завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу Рублёва.
Таким образов сборная России повела в счёте матча с Аргентиной — 1:0. В следующей встрече в рамках противостояния команд на ATP Сup Даниил Медведев сыграет с Диего Шварцманом.
Ранее появилась информация, что трое участников Australian Open продолжают находиться на карантине из-за коронавируса