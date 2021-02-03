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Челси
0 0
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Бёрнли
3 2
Астон Вилла Астон Вилла
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 0
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
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Ливерпуль Ливерпуль
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Вальядолид
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Ньюкасл Юнайтед
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Кадис Кадис
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Сборная Россия — в полуфинале ATP Cup! Медведев добыл решающее очко в матче с Нисикори 

Чемпионат.com и ещё 1 4 часа назад
Медведев и Рублев вывели Россию в полуфинал ATP Cup
Фото: Atptour.com
Даниил Медведев и Андрей Рублёв без поражений в одиночных поединках прошли групповой этап. Впереди матч за выход в финал.
Сборная России второй год подряд вышла в полуфинал командного турнира ATP Cup. Во второй день соревнований Даниил Медведев и Андрей Рублёв победили японских теннисистов. Впереди битва за выход в решающий матч или с Сербией, или с Германией.
В стартовый день ATP Cup-2021 сборные Сербии, Испании, Италии и России одержали важные победы в своих группа и получили отличный шанс на попадание в плей-офф. Напомним, что в нынешнем розыгрыше участвует 12 команд, которые распределены по четырём группах. Каждая сборная на предварительном этапе проводит по два матча. Второй игровой день пропускали лидеры групп A и B — сербы и испанцы. Зато дебютировали Германия, Греция, Франция и Япония.
После важной победы в первый день над командой Австрии во главе с Домиником Тимом сборная Италии во втором матче уверенно справилась и с французами. На сей раз Маттео Берреттини и Фабио Фоньини выиграли обе свои одиночки — у Гаэля Монфиса и Бенуа Пэра — и парная комбинация с турнирной точки зрения превратилась в формальность. Хотя за любой матч на соревнованиях теннисисты получают и рейтинговые очки, и призовые. Таким образом, Италия стала первой участницей полуфинала — от группы C.
А вот в группе A с двумя поражениями завершила выступление на турнире команда Канады. После проигрыша сербам теннисисты из Страны кленового листа проиграли и немцам. Причём Денис Шаповалов и Милош Раонич уступили на сей раз в обеих одиночках — Александру Звереву и Яну-Леннарду Штруффу. Теперь в этой тройке сборных по одной победе у Германии и Сербии, которые в третий день турнира и разыграют между собой путёвку в полуфинал.
Сборная России после победы над аргентинцами во второй день играла с командой Японии, лидером которой является Кей Нисикори, а капитаном на этом турнире — белорус Максим Мирный. Стоит напомнить, что наша команда — единственная на соревнованиях, в составе которой сразу два участника входят в топ-10. В первый день второй номер команды Андрей Рублёв принёс важное очко, победив Гидо Пелью (6:1, 6:2). Во второй день россиянину достался Йосихито Нисиока — 57-я ракетка мира. Андрей снова, как и в первом матче, уверенно вёл игру, не испытал особых проблем со стороны соперника, а больше старался разобраться сам с собой. Как итог — счёт 6:1, 6:3 за 1 час 5 минут игры.
В соперники лидеру сборной России Даниилу Медведеву достался финалист US Open-2014 Кей Нисикори. Теннисисты уже встречались до этого четыре раза и счёт был равный — 2-2. Кей выиграл на грунте Монте-Карло-2018 и харде Брисбена-2019, а Даниил — на харде Токио-2018 и грунте Барселоны-2019. На данный момент Нисикори — 41-я ракетка мира. Он пережил непростые времена с бесконечными травмами, но теперь находится в неплохой форме.
Как и ожидалось, Медведев не сразу нашёл свою игру в поединке с Нисикори. Хоть он и начал матч с брейка, но розыгрыши были затяжные, японец стойко сопротивлялся и тоже смог забрать у лидера российской сборной его подачу — 2:2. А дальше, хоть и не без труда, Даниилу удалось взять четыре гейма подряд и довести партию до победы — 6:2.
Во втором сете Нисикори заиграл увереннее. Он чётко брал свою подачу и порой у него проходили удары, как в лучшие времена. Впрочем, Медведев тоже чётко брал свои геймы и не допускал грубых ошибок. Важным компонентом игры Даниила, как и накануне, была его убойная подача, порой завершавшаяся эйсами. Впервые россиянин добрался до брейк-пойнта лишь в 9-м гейме и сразу же его реализовал. Ну а затем Медведев чётко подал на матч — 6:2, 6:4. Это была 12-я победа подряд у Даниила с учётом концовки прошлого сезона.
Таким образом, Медведев добыл решающее очко в матче с японцами. Даниил и Андрей Рублёв без поражений в одиночных матчах прошли групповой этап. Сборная России стала победителем группы D и вышла в полуфинал. Соперник нашей команды определится в заключительный день предварительного этапа в матче Сербия — Германия. А россияне перед плей-офф получили день отдыха.
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Комментарии
Теннис , Денис Шаповалов , Максим Мирный , Андрей Рублев , Милош Раонич , Гаэль Монфис , Даниил Медведев , Доминик Тим , СБОРНАЯ РОССИИ
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