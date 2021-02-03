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Шаг в полуфинал: Рублев и Медведев обыграли Аргентину на ATP Cup 

Газета.Ru и ещё 1 7 часов назад
Рублев и Медведев обыграли аргентинцев на ATP Cup
Фото: Газета.Ru
Сборная России одержала победу в первом матче групповой стадии АТР Cup над Аргентиной, благодаря победам Андрея Рублева и Даниила Медведева. Теперь за выход в плей-офф национальная команда сыграет с Японией во главе с Кеи Нисикори.

Россия — Аргентина — 2:1

ATP Cup впервые прошел в Австралии в прошлом сезоне, и тогда российская команда добралась до полуфинала, показав отличный теннис. Тогда элитные теннисисты использовали турнир как возможность подготовиться к предстоящему Australian Open и набрать рейтинговых очков, которые щедро раздает Ассоциация теннисистов-профессионалов на этом соревновании.
В этом году мотивационная часть осталась той же, только с той разницей, что из-за сложной пандемической обстановки, скомкавшей прошлый сезон и серьезно влияющей на нынешний, значение турнира даже стало выше.
По сути, ATP Cup является лучшей и единственной реальной возможностей для топов получить качественную игровую практику перед первым турниром Большого шлема, который уже на носу.
Сборной России досталась достаточно интересная группа, где ее соперниками стали аргентинцы и японцы. У Страны восходящего солнца есть Кеи Нисикори, но в целом главным конкурентом за выход в полуфинал выглядела южноамериканская сборная.
Андрей Рублев, вторая ракетка России, встречался с крепким Гидо Пельей, но реального сопротивления не встретил.
Тут, конечно, сказался тот факт, что аргентинец попал в Австралии в суровый двухнедельный карантин без возможности тренироваться из-за контакта с заболевшим коронавирусом, и подошел к матчу в слабой форме и не в тонусе.
Россиянин, который как раз тренировался, а в прошлом году в принципе был самым прогрессирующим теннисистом планеты, какое-то время в начале матча втягивался и даже один раз довел дело на своей подаче до брейк-пойнта, но искать негатив в поединке, выигранном со счетом 6:1, 6:2, вряд ли имеет смысл.
Напротив, Рублев продемонстрировал, что еще прибавил в ударе с форхенда, которым на протяжении всего лишь часа буквально уничтожал соперника.
После успеха Андрея для победы в матче нашей команде оставалось набрать одно очко, и, конечно, на него рассчитывали в противостоянии Даниила Медведева с Диего Шварцманом.
Соперники до того встречались пять раз и имели не самые лучшие личные отношения, но при этом все пять побед остались за россиянином, включая последний матч группового этапа триумфального для Даниила Итогового турнира.
При этом сам Шварцман после жеребьевки ATP Cup здраво говорил, что если у него и есть какой-то шанс против Медведева, то именно сейчас, когда сезон еще фактически не стартовал, а соперник не успел набрать суперформу.
Кстати, свой единственный пока сет у Даниила Диего взял год назад как раз на АТР Cup в поединке, когда россиянин психовал, а аргентинец и на корте, и потом на пресс-конференции возмущался его поведением и человеческими качествами.
На этот раз Медведев победил в двух партиях (7:5, 6:3), хотя виктория далась ему очень непросто. Он быстро повел 3:0 с брейком, но после этого оппонент стал на приеме занимать гораздо более высокую позицию и демонстрировал предльную агрессию.
В итоге Шварцман смог сравнять счет, хотя все равно ошибался много и даже сериями. Правда, и Даниил тоже был, мягко говоря, не безгрешен. Он повел 5:3, но не смог выиграть свою подачу, а в следующем гейме упустил два сетбола на чужой.
Ну а выиграл россиянин первую партию, когда Шварцман в 12-м гейме трижды невынужденно ошибся на своей подаче. Впрочем, эти ошибки диктовала необходимость действовать максимально агрессивно.
Второй сет прошел для фаворита чуть спокойнее, хотя соперник все равно был рядом и отчаянно пытался зацепиться за шанс, но не сумел.
Эта победа стала для Медведева одиннадцатой подряд, причем восемь из них были одержаны над теннисистами топ-10!

«Я очень доволен победой команды, потому что это не индивидуальные соревнования. Мне есть в чем прибавить, но это первый матч после двух месяцев без соревнований, а они всегда отличаются от тренировок. Я доволен победой и готов двигаться дальше, — приводит послематчевый комментарии Даниила официальный сайт турнира.

— Я думаю, ключевую роль в моих матчах с Диего играет то, что я подаю чуть лучше и за счет этого зарабатываю шансы. Например, сегодня я был не очень доволен своей подачей, и мог бы действовать лучше. Он сделал три брейка, если не ошибаюсь, но у меня всегда были шансы на его подаче, так что ему пришлось немного трудно, тем более на харде».

«Рублев и Медведев провели достойные матчи. Готовы они неплохо, но по данным играм о нервной системе судить сложновато, не было напряжения, которое присуще играм одинаковых соперников. По качеству игры все было хорошо, — рассказал «Чемпионату» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.


— Перепады Медведева? Справа были незначительные ошибки по линии. Он жаловался, что мячи очень тяжелые. Для адаптации матч абсолютно нормальный. Показательны будут следующие матчи. Здесь-то сравнимы с тренировочной судьбой игроков. Для старта абсолютно хорошие игры.


Рублев темпом задавил, сложностей особых не было. В ответственный момент соперник дал три двойные ошибки подряд во втором сете. Это был практически единственный момент, где могла завязаться борьба. Но, выиграв сет, Рублев приобрел уверенность».

После этого поражение Рублева с Асланом Карацевым в парной комбинации от Максимо Гонсалеса и Орасио Себальоса (4:6, 6:7) уже не имело влияния на результат. До выхода в полуфинал России остается один шаг.
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Теннис , Статьи , Андрей Рублев , Орасио Себальос , Шамиль Тарпищев , Диего Шварцман , Даниил Медведев , СБОРНАЯ РОССИИ
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