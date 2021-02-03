Рублев победил Нисиоку в матче ATP Cup 

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Сборная России повела в матче с Японией на теннисном турнире ATP Cup, который проходит в австралийском Мельбурне.

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев в двух сетах обыграл японца Есихито Нисиоку, занимающего 57-е место в рейтинге ATP. Встреча, продолжительность которой составила 1 час 5 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Рублева.

Таким образом, сборная России вышла вперед в противостоянии с командой Японии — 1:0. Следом состоится матч, в котором Даниил Медведев сыгает с Кэем Нисикори.

Сборная России выступает в группе D, где лидирует после победы над Аргентиной. В полуфинал выйдет победитель группы, состоящей из трех команд.

ATP Cup. Мельбурн (Австралия) Групповой этап. Группа D Андрей Рублев (Россия) — Есихито Нисиока (Япония) — 6:1, 6:3