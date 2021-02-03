Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне (Yarra Valley Classic). В матче 3-го круга Уильямс, 5-я сеяная, встречалась с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, занимающей 137-ю строчку в рейтинге WTA.
Встреча между соперницами продолжалась 1 час 14 минут и завершилась победой 38-кратной победительницы турниров Большого шлема в двух сетах — 6:1, 6:4.
В четвертьфинале Уильямс сыграет с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Даниэль Роуз Коллинз (США, 13).
WTA. Мельбурн (Yarra Valley Classic) 1/8 финала
Цветана Пиронкова (Болгария) — Серена Уильямс (США, 5) — 1:6, 4:6