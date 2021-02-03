Подороска выбила Квитову с турнира в Мельбурне 

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Аргентинская теннисистка Надя Подороска вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне (Yarra Valley Classic). В матче 3-го круга Подорошка, 14-я сеяная, встречалась с представительницей Чехии Петрой Квитовой, 4-м номером посева.

Встреча между соперницами продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась победой Подороски в трех сетах — 5:7, 6:1, 7:6 (9:7).

В четвертьфинале Подороска сыграет с еще одной чешкой — Маркетой Вондроушовой.

WTA. Мельбурн (Yarra Valley Classic) 1/8 финала