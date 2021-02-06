Сборная России по теннису вышла в финал Кубка АТР 

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Встреча завершилась победой 24-летнего россиянина со счетом 3:6, 6:3, 7:5. Медведев является четвертой ракеткой мира, Зверев — седьмой.

Ранее Андрей Рублев обыграл Яна-Леннарда Штруффа со счетом 3:6, 6:1, 6:2. Счет в матче стал 2-0, сборная России досрочно стала победительницей встречи и вышла в финал турнира. В решающем матче россияне сыграют с итальянцами.

Кубок АТР проходит во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам. Турнир завершится 7 февраля.