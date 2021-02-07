Медведев и Рублев выиграли для России ATP Cup

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Матч-центр
1 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
1 0
Осасуна Осасуна
2 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Арсенал Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
2 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
9 0
Саутгемптон Саутгемптон
3 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
0 2
Манчестер Сити Манчестер Сити
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 2
Эвертон Эвертон
4 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
0 1
Челси Челси
5 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
1 0
Вальядолид Вальядолид
5 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
0 1
Бавария Бавария
6 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
2 2
Гранада Гранада
Уэска
Уэска
1 2
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эльче
Эльче
2 2
Вильярреал Вильярреал
6 февраля

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Байер
Байер
5 2
Штутгарт Штутгарт
Шальке-04
Шальке-04
0 3
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Майнц
Майнц
1 0
Унион Унион
6 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
1 0
Арсенал Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
3 2
Саутгемптон Саутгемптон
Бёрнли
Бёрнли
1 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
7 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4 1
Кадис Кадис
Атлетик Б
Атлетик Б
1 1
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
2 1
Эйбар Эйбар
7 февраля

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 3
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Арминия
Арминия
×
Вердер Вердер
7 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 0
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 0
Лестер Сити Лестер Сити
Ливерпуль
Ливерпуль
1 4
Манчестер Сити Манчестер Сити
8 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
23:00
Сельта Сельта
8 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
9 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
23:00
Хетафе Хетафе
12 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
23:00
Эльче Эльче
12 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
22:30
Аугсбург Аугсбург
13 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
16:00
Атлетико М Атлетико М
Севилья
Севилья
18:15
Уэска Уэска
Эйбар
Эйбар
20:30
Вальядолид Вальядолид
13 февраля

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
17:30
Герта Герта
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Вердер
Вердер
17:30
Фрайбург Фрайбург
13 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
15:30
Ливерпуль Ливерпуль
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Бёрнли Бёрнли
Манчестер Сити
Манчестер Сити
20:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
14 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Хетафе
Хетафе
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Реал Мадрид
Реал Мадрид
18:15
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
20:30
Осасуна Осасуна
14 февраля

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Кёльн Кёльн
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Боруссия М Боруссия М
14 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
15:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал
Арсенал
19:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
15 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Кадис
Кадис
23:00
Атлетик Б Атлетик Б
15 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Бавария
Бавария
22:30
Арминия Арминия
15 февраля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
21:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Челси
Челси
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед

Подготовка к Australian Open: Медведев и Рублев выиграли для России новый трофей 

Газета.Ru 13 часов назад
Медведев и Рублев выиграли для России ATP Cup
Фото: Газета.Ru
Сборная России выиграла командный турнир ATP Cup. В финале Андрей Рублев и Даниил Медведев разделались с итальянцами Фабио Фоньини и Маттео Берреттини.
В Мельбурне прошел второй по счету командный турнир ATP Cup, и завершился он безоговорочной победой сборной России, которую в Австралии представили четвертый номер рейтинга Даниил Медведев, занимающий восьмую строчку Андрей Рублев, а также Алан Карацев и Евгений Донской.
На пути к финалу Рублев и Медведев ожидаемо практически на заметили никакого сопротивления. В групповом раунде Андрей и Даниил уверенно обыграли теннисистов из Аргентины и Японии, не отдав им в одиночных играх ни одного сета. Собственно, и необходимости отыгрываться в парных комбинациях у российских лидеров не оказалось. Если какие проблемы им и мог кто-то доставить, то только немцы. В полуфинале Рублев сошелся с Яном-Леннардом Штруффом, а Медведев — с Александром Зверевым, занимающим седьмую строчку рейтинга ATP. И Андрей, и Даниил немецкое сопротивление подавили, но по одному сету все-таки проиграли. Что примечательно — оба российских теннисиста уступили именно в первых партиях.
В финале соперниками россиян стали итальянцы Фабио Фоньини и Маттео Берреттини. По ходу группового этапа они не без труда, но все же обыграли австрийцев. Берреттини расправился с Домиником Тимом в двух сетах, а вот его соотечественник уступил Деннису Новаку, в результате чего победитель решался уже в парной игре. В противостоянии с французами у итальянских теннисистов никаких проблем уже не возникло, и Берреттини с Фоньини не отдали ни сета. В полуфинале итальянцы обыграли испанцев Пабло Корреньо-Бусту и Роберта Баутиста-Агута.
В итоге в качестве вторых номеров сборных в финале Рублев сошелся с Фоньини, а Медведев — с Берреттини как лидеры команд.
До сего момента отношения у Рублева с Фоньини складывались неудачно. Соперники встречались шесть раз на различных турнирах, и пять из этих матчей завершились в пользу итальянца. Правда, последние игры состоялись еще в 2019 году, и с тех пор россиянин набрал отличную форму и вошел в список лучших теннисистов мира. В первом сете Андрей четко продемонстрировал сопернику свои намерения быть доминантом противостояния и почти вчистую выиграл партию, отдав итальянцу лишь один гейм. Фоньини практически не успевал за действиями Рублева и не справлялся с его мощными подачами.
Второй сет прошел практически по тому же сценарию — его россиянин выиграл, отдав только два гейма и взяв решающий брейк в третьем розыгрыше.
«Я играл очень хорошо всю неделю с первого матча и просто выходил на площадку, думая, что мне нужно бороться за каждый мяч. Я играл с Фабио до этого шесть раз и несколько раз проигрывал очень сложные матчи, очень болезненные. Я знал, что счет не имеет значения, у него всегда есть шанс. Он всегда знает, как вернуться, поэтому я старался продолжать, независимо от счета. В конце концов, я действительно доволен тем, как все получилось», — прокомментировал Рублев итоги матча.
Чуть проблематичнее сложился матч для Даниила Медведева. У противостояния лучшего российского теннисиста современности с Берреттини никакой истории по сути не было. Соперники ранее встречались только один раз — аж в 2018 году, и тогда победу одержал Даниил. Финальный матч в Мельбурне начался с подачи Берреттини, которую итальянец выиграл, на что ему тем же ответил и россиянин. В третьем розыгрыше Медведев на чужой подаче смог реализовать брейк-пойнт, после чего увеличил свое преимущество и выиграл первый сет — 6:4.
Вторая партия также началась с выигранной Берреттини подачи, однако затем Медведев вновь взял брейк, а затем и вовсе стал выигрывать гейм за геймом, не ощущая никакого сопротивления со стороны Маттео — итальянец попросту опустил руки и формально доигрывал матч, взяв лишь еще один, ничего решающий гейм в концовке.

«Это большое достижение, потому что я тоже не проиграл ни матча. Победная серия? Да, провести 10 матчей против оппонентов из топ-10 и не проиграть — это придает уверенности. Даже если проигрываешь, ты знаешь, что способен выступать на этом уровне. Это помогает выстоять в следующий раз», — заявил Даниил.

Таким образом, Медведев и Рублев, не проигравшие ни одного матча на турнире, принесли России победу на ATP Cup. Можно сказать, что подготовка к Australian Open прошла безупречно. Уже 9 февраля Даниила ждет встреча с канадцем чешского происхождения Вашеком Поспишилом, а Андрей сойдется с немцем Янником Ханфманом.
Видео дня. «Челси» одержал победу над «Тоттенхэмом»
Газета.Ru: последние новости
Сборная России обыграла Аргентину на групповой стадии АТР Cup Сборная России обыграла Аргентину на групповой стадии АТР Cup Загитова и Медведева рассказали о предстоящем командном турнире Загитова и Медведева рассказали о предстоящем командном турнире Девушки с огромным отрывом победили мужчин в прыжковом турнире Девушки с огромным отрывом победили мужчин в прыжковом турнире
Комментарии
Теннис , Статьи , Янник Ханфман , Андрей Рублев , Евгений Донской , Александр Зверев , Даниил Медведев , Доминик Тим , Деннис Новак , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение