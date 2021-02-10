Потапова впервые вышла в третий раунд турнира Большого шлема

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла венгерку Тимею Бабош в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) — первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4. 19-летняя россиянка занимает 101-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Бабош идет на 114-й позиции.

Выход в третий раунд — лучший результат Потаповой в карьере на турнирах серии Большого шлема. Ранее она доходила до второго круга Australian Open (2019), Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2019).

Во третьем круге Потапова сыграет с 23-кратной чемпионкой турниров Большого шлема американкой Сереной Уильямс , если та в своем матче обыграет Нину Стоянович из Сербии, занимающую 99-е место в рейтинге WTA.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн Соревнования проходят в присутствии зрителей — на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).