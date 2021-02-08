Савиных проиграла в 1-м круге Australian Open

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Российская теннисистка Валерия Савиных , прошедшая в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, проиграла представительнице Франции Ализе Корне в матче первого круга.

Встреча длилась 2 часа 49 минут и завершилась победой Корне со счетом 2:6, 6:4, 6:7 (7:10). Савиных на протяжении игры совершила две двойные ошибки.

Во 2-м круге Корне сыграет с сильнейшей в паре Энн Ли — Шуай Чжан.

Australian Open. (Мельбурн). ЖенщиныПервый круг

Ализе Корне (Франция) — Валерия Савиных (Россия, Q) — 6:2, 4:6, 7:6 (10:7)