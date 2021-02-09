Азаренко проиграла на старте Australian Open

Все новости на карте

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко , посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 12-м номером. не смогла выйти во второй круг, проиграв американке Джессике Пегуле со счётом 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.

Бывшая первая ракетка мира дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Пегулы 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в третий круг Пегула поспорит с победительницей матча Дестани Айава (Австралия, WC) — Саманта Стосур (Австралия, WC).

Действующая чемпионка американка Софья Кенин (4) в первом круге победила австралийку Мэддисон Инглис (WC) — 7:5, 6:4.