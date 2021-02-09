Четвертая ракетка мира Даниил Медведев одержал 15-ю победу подряд. В первом круге Australian Open он обыграл Вашека Поспишила — 6:2, 6:2, 6:4. Матч длился час и 50 минут.

Последний раз Медведев проигрывал в октябре 2020-го на турнире в Вене. При этом в 10 матчах он одержал победу над соперниками из топ-10.

Это самая длинная беспроигрышная серия в профессиональной карьере Медведева.

Следующим соперником 24-летнего россиянина станет победитель в паре Роберто Баэна (Испания) — Балаш Аттила (Венгрия).