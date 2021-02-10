Самсонова проиграла Мугурусе и вылетела с Australian Open 

Россиянка Людмила Самсонова не смогла преодолеть барьер второго круга Открытого чемпионата Австралии. Соперницей Самсоновой была 14-я сеяная испанка Гарбинье Мугуруса.

Встреча продолжалась 65 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу испанки. Мугуруса подала 1 эйс, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнт из 7. У Самсоновой 7 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Мугурусы станет представительница Казахстана Зарина Дияс , обыгравшая американку Бернарду Перу — 6:4, 3:6, 6:3.

Australian Open (Мельбурн). ЖенщиныВторой круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Людмила Самсонова (Россия, Q) — 6:3, 6:1Зарина Дияс (Казахстан) — Бернарда Пера (США) — 6:4, 3:6, 6:3.