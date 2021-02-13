Надаль вышел в 1/8 финала Australian Open

Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут. Надаль выполнил семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. Его соперник, занимающий 69-е место в рейтинге ATP, девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного.

В 1/8 финала турнира Надаль встретится с итальянцем Фабио Фоньини. Ранее он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:3, 6:4.

В Австралии перед Australian Open для теннисистов были введены жёсткие карантинные правила. Всех игроков посадили на карантин перед турниром, а некоторым и вовсе пришлось сесть на жёсткий карантин, им запрещалось покидать гостиничные номера.