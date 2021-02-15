Барти победила Роджерс и вышла в четвертьфинал Australian Open 

Австралийская теннисистка Эшли Барти одержала победу над Шелби Роджерс из США в матче четвёртого круга турнира Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Встреча проходила в Мельбурне. Она продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Таким образом, Барти вышла в четвертьфинал Australian Open.
В четвертьфинале австралийка встретится с Каролиной Муховой из Чехии, которая обыграла бельгийскую теннисистку Элисе Мертенс.
Ранее сообщалось, что Уильямс обыграла Соболенко и вышла в четвертьфинал Australian Open.