Карацев победил Димитрова и вышел в полуфинал AO

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Российский теннисист Аслан Карацев продолжает успешное выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В четвертьфинале был повержен 18-й номер посева Григор Димитров

Первый сет остался за 29-летним болгарином, но последующие три выиграл уже 27-летний Карацев. Итоговый результат 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Матч длился 2 часа 33 минуты.

Australian Open-2021. Четвертьфинал. (м)

Григор Димитров (Болгария) — Аслан Карацев (Россия) 6:2, 4:6, 1:6, 2:6