Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал Australian Open 

"Отличный матч, я прекрасно чувствовал мяч и подачу. Единственный раз проиграл подачу при счете 5:2, когда это не имело особого значения. Первый четвертьфинал в Австралии — отличное достижение. Я предпочитаю двигаться шаг за шагом к своей цели", — сказал Медведев в эфире Eurosport.