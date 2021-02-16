Россиянин Карацев вышел в полуфинал Australian Open

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Российский теннисист Аслан Карацев , занимавший 114-е место в рейтинге, стал полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом пишет Sports.ru.

27-летний российский спортсмен в четвертьфинале обыграл Григора Димитрова . Он впервые играет в основной сетке «Большого шлема» и первым в истории вышел в полуфинал на дебютном турнире.

Также Карацев стал пятым квалифаером, пробившимся в полуфинал турнира «Большого шлема». Последний раз это удавалось Владимиру Волчкову на «Уимблдоне»-2000, напоминает издание.

«Рамблер» писал, что ранее российские теннисисты установили историческое достижение на турнире Australian Open. В пресс-службе тура ATP отметили, что впервые в открытой эре сразу три российских теннисиста достигли четвертьфинала турнира «Большого шлема».