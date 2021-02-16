Тарпищев назвал Карацева королем тенниса после успеха на AO

Россиянина Аслана Карацева после успеха на мельбурнских кортах можно называть королем тенниса, считает президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Дебютант турниров серии Большого шлема российский теннисист Аслан Карацев стал первым полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне. Карацев, пробившийся в основную сетку турнира через квалификацию, в четвертьфинальном матче победил болгарина Григора Димитрова (18-й номер посева) со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 32 минуты.
За выход в финал Карацев, занимающий 114-е место в рейтинге, поспорит с победителем противостояния между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым (6).
"Карацев просто молодец! Его выступление в Австралии выше всяких похвал. Невероятное достижение! Теперь Аслан — король тенниса", — сказал Тарпищев РИА Новости по телефону.
"Думаю, что по тому, как играет Аслан, в полуфинале ему было бы удобнее играть с Джоковичем. Ключевыми в победе над Димитровыми стали два фактора. Первый: довел до победы второй сет. После этого Григору стало тяжело. Второй: Аслан поборол психологическую усталость. Просто молодец", — добавил он.