Тарпищев назвал Карацева королем тенниса после успеха на AO

Дебютант турниров серии Большого шлема российский теннисист Аслан Карацев стал первым полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне. Карацев, пробившийся в основную сетку турнира через квалификацию, в четвертьфинальном матче победил болгарина Григора Димитрова (18-й номер посева) со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 32 минуты.

За выход в финал Карацев, занимающий 114-е место в рейтинге, поспорит с победителем противостояния между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым (6).

"Карацев просто молодец! Его выступление в Австралии выше всяких похвал. Невероятное достижение! Теперь Аслан — король тенниса", — сказал Тарпищев РИА Новости по телефону.

"Думаю, что по тому, как играет Аслан, в полуфинале ему было бы удобнее играть с Джоковичем. Ключевыми в победе над Димитровыми стали два фактора. Первый: довел до победы второй сет. После этого Григору стало тяжело. Второй: Аслан поборол психологическую усталость. Просто молодец", — добавил он.