Уильямс в 40-й раз вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс , посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 10-м номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Румынии Симону Халеп (2) со счётом 6:3, 6:3. Бывшая первая ракетка мира пробилась в свой 40-й полуфинал на мэйджорах в карьере.

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Уильямс поспорит с японкой Наоми Осакой (3). Серена является семикратной чемпионкой Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017). В 2020 году чемпионкой Australian Open стала американка Софья Кенин. Во втором круге нынешнего розыгрыша она проиграла эстонке Кайе Канепи.