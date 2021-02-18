114-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев, пробившийся в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, не сумел выйти в финал, проиграв сербу Новаку Джоковичу (1) со счётом 3:6, 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты. Аслан, впервые в карьере добравшийся до полуфинала турнира «Большого шлема», 6 раз подал навылет, активно выиграл 24 очка и совершил 30 невынужденных ошибок. На счету его соперника 17 эйсов, 30 виннеров и 14 неточностей. В финале стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Джокович поспорит с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 4) — Стефанос Циципас (Греция, 5). Новак является действующим чемпионом Australian Open.
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Аслан Карацев проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open
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