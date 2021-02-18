Тарпищев выразил восхищение Карацевым 

«Я восхищен Асланом Карацевым. Он за такой короткий путь сделал немыслимое, ворвался в элиту. На Аслана была большая физическая и психологическая нагрузка, ему было тяжело. Карацев своей титанической работой добился своего. Его только за это можно похвалить, поэтому я ему говорю большое спасибо», — приводит слова Тарпищева Sport24.