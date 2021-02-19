Медведев пробился в финал Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев , посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышел в финал, обыграв представителя Греции Стефаноса Циципаса (5) со счётом 6:4, 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут.

Даниил 17 раз подал навылет, активно выиграл 46 очков и совершил 21 невынужденную ошибку. На счету его соперника 3 эйса, 19 виннеров и 30 неточностей.