Медведев впервые пробился в финал Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса и впервые в карьере вышел в финал Australian Open. Об этом сообщает РИА Новости.

В полуфинале россиянин обыграл грека в трех сетах со счетом 6:4, 6:2, 7:5.

Последний раз в финале этого турнира от России участвовал в 2005 году Марат Сафин . Тогда он стал победителем Australian Open.

«Рамблер» писал, что ранее российский теннисист Аслан Карацев , занимавший 114-е место в рейтинге, сенсационно вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

При этом российские теннисисты установили историческое достижение на турнире Australian Open. Впервые в открытой эре сразу три российских теннисиста достигли четвертьфинала турнира «Большого шлема».