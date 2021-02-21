Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open 

Спортсмены провели на корте 1 час 54 минуты.

25-летний Медведев впервые вышел в финал Australian Open. Лишь однажды до этого он играл в финале турнира «Большого шлема». Это было в 2019 году, когда он вышел в финал Открытого чемпионата США и проиграл в пяти сетах испанцу Рафаэлю Надалю

33-летний Джокович выиграл Australian Open в девятый раз в карьере. Это его 18-я победа в финалах турниров «Большого шлема».

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 7:5, 6:2, 6:2